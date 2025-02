Fanpage.it - Irama su Sarah Toscano a Sanremo: “Demoliscono una ragazzina parlando del suo fisico”, la risposta della cantante

Nella conferenza stampa del 13 febbraio per la terza serata di2025,ha risposto alle parole di, che l'aveva difesa dalle critiche serrate nei suoi confronti: "Ha fatto un bel gesto nei miei confronti, certi commenti sono fatti apposta per far star male".