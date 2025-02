.com - Irama debutta a San Siro nel 2026, i biglietti in vendita da ora

Leggi su .com

ha annunciato il suo primo concerto allo Stadio Sandi Milano, la data e iLentamente è il brano cheporta in gara al Festival di Sanremo e che ha cantato per la prima volta ieri sera sul palco dell’Ariston. Riprendendo l’immaginario del video che raffigura una battaglia medievale con due cavalieri romantici che lottano per l’amore come l’unica soluzione possibile a tutte le guerre,ha annunciato, in una piazza a Sanremo cantando al pianoforte circondato dagli guerrieri, il suo primo concerto allo Stadio Sandi Milano previsto per l’11 giugno. Le prevendite sono aperte online dalle 14.00 di oggi, giovedì 13 febbraio, e dal 18 febbraio nei puntiabituali.Questa notizia arriva anche in concomitanza con il secondo sold out delle date di Milano all’Unipol Forum di Assago previste per il 21 e 23 maggio.