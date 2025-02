Biccy.it - Irama attacca alcuni giornalisti e difende una collega di Sanremo

Leggi su Biccy.it

Nel bel mezzo di un incontro con la stampaha annunciato il suo primo concerto allo stadio di San Siro nel 2026 e poi si è rivolto aicon un messaggio rivolto proprio addi loro. Il cantante di Lentamente ha bacchettatopresenti per le critiche eccessive che hanno rivolto a Sarah Toscano.ha detto che spesso quelli che massacrano gli artisti sono gli stessi che poi negli articoli parlano di lotta al cyberbullismo. Se non altro bisogna dire che che il ragazzo ha coraggio, visto che la sala stampa gioca un ruolo importante nella classifica finale al Festival di.Che dire da fan di Sarah non posso che condividere al 100% le parole diBasta Cyber Bullismo!!!!#2025#Amarcord pic.twitter.com/kKK00SgXlM— Sarah Toscano Update (@Toscaners99) February 12, 2025contro: “Politicamente corretto e poi usano parole al vetriolo contro una giovane”.