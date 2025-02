Lanazione.it - Ira di Confcommercio: "I rincari per l'energia oltre il 50% per le imprese del terziario"

Pisa, 13 febbraio 2025 – “Siamo di fronte ad aumenti esorbitanti che stanno mettendo sempre più in difficoltà lee in particolare quelle del. Sono necessarie politiche e interventi urgenti per tutelare il tessuto imprenditoriale del nostro territorio”. Con queste parole, il direttore generale diProvincia di Pisa, Federico Pieragnoli, commenta i dati raccolti dall'Osservatoriorelativi ai costi energetici delledelper il 2025. “Le bollette continuano a pesare sempre di più sulle. Basti pensare che, per quanto riguarda l'elettrica, si registra un incremento del +24% rispetto allo stesso mese del 2024. Ancora più preoccupante è l’aumento del costo dell’del +56% rispetto al 2019. Si tratta di cifre insostenibili per qualsiasi impresa, in qualsiasi periodo, a maggior ragione considerando che dal 2019 ad oggi gli imprenditori hanno dovuto affrontare sfide estremamente complesse, tra cui la pandemia”.