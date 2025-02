Sport.quotidiano.net - Ippica, trotto protagonista. Sette big fra i 10 partenti. C’è il Gran Premio Firenze

desabato 15 febbraio all’ippodromo ‘Cesare Meli’ alle Cascine.nell’84°(gruppo 2, montepremi euro 66.000) con 10 cavalli alla partenza. Si corre sui 2020 metri di pista e tra i purosangue al via ci sonovincitori in convegni classici, a dimostrazione del valore della manifestazione. Questi i 10, con spettacolo assicurato: 1 Far West Bi con driver A.Simioli; 2 Freyr di Venere con G.Minnucci; 3 Fashion Grif con A.Guzzinati; 4 First of Mind con A.Gocciadoro; 5 Fragola di No con M.Stefani; 6 Fierobecco Font con F.Gallo; 7 Fortuina Drago con E.Bellei; 8 Falco dell’Est con A.Farolfi; 9 Finalmente Par con V.Gallo; 10 Francy Caf con R.Vecchione. Il convegno vedrà la disputa di 7 interessanti corse con inizio alle 14; il Gpalle 16,05.