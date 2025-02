Quotidiano.net - Ipotesi di pace in Ucraina spingono le Borse europee a nuovi massimi

Leggi su Quotidiano.net

Lediinleche concludono la seduta su. Lo stoxx 600, l'indice che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni di mercato, guadagna l'1,1% a 553 punti. Milano riaggiorna idal 2008 con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1% e sfiora i 38mila punti. Positive anche Francoforte (+2,09%), Parigi (+1,52%) e Madrid (+0,19%). In calo Londra (-0,49%). A Piazza Affari corre il comparto del lusso con Moncler (+9,5%), dopo i conti del 2024, e Cucinelli (+3,8%). Tonica Stellantis (+4,5%), nel giorno della partnership con Ayvens. L'effetto dei conti spinge anche Recordati (+3,2%) e Italgas (+3,2%). Bene Campari (+3,8%) e Nexi (+2,9%). Seduta positiva per le utility con il gas in deciso calo. Enel sale dell'1,5%, Hera (+1,2%), poco mossa A2a (-0,04%).