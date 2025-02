Lanazione.it - iPhone 15 al prezzo più basso del web: prendilo ora, è in offerta su Amazon

Leggi su Lanazione.it

Oggi ti parliamo di uno smartphone elegante, facente parte dell’ecosistema Apple, inper pochissime ore suad unconcorrenziale. Ci riferiamo all’15 (128 GB) che con il suo display Super Retina XDR da 6,1”, fotocamera principale da 48 MP, Dynamic Island e chip A16 Bionic, è in grado di offrire prestazioni eccezionali, realizzare foto di qualità professionale e non solo. Oggi suè disponibile a 739,00€, unvantaggioso per chi desidera uno dei miglioridi sempre. Il modello in questione è in colorazione nera e ha 128 GB di memoria interna. Compralo al miglior15 (128 GB): il top della tecnologia Apple ora insu15 mantiene il classico design elegante Apple, con un retro in vetro opaco e un telaio in alluminio ultra resistente.