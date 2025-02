Ilfattoquotidiano.it - “Io, figlia di cafoni, mamma e papà non hanno letto i miei libri. Mia madre considerava un vizio la mia passione per la scrittura”: parla Donatella Di Pietrantonio

“Igenitori nonmai”. In una lunga intervista al Corriere della Sera, il Premio Strega 2024,Di, è tornata are delle sue origini abruzzesi contadine e di come il talento per lasia fiorito in un ambito familiare che mai l’ha letta e capita, ma che comunque l’ha incoraggiata ad uscire da quel contesto di povertà economica e culturale. “La mia era una famiglia contadina, con un grado di scolarizzazione bassissimo. Mio nonno era analfabeta, mio padre si era fermato alla quinta elementare, e io in fondo aderivo all’idea che leggere e scrivere fosse una perdita di tempo. Però mio padre ci ha tenuto a farmi studiare”, ha ricordato Ditornando con la mente a quando da bimba di una contrada remota della provincia di Teramo, sotto al Monte Camicia, in casa siva in dia