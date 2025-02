Inter-news.it - Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter: l’orario!

sarà protagonista con ladi: domenica si gioca, match della venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare, come non accadeva in campionato ddi Milan-. E lo fa per un’occasione speciale: il derby d’Italia. Una partita molto importante per le sorti della Serie A, con il grande duello tra nerazzurri e Napoli (sabato Lazio-Napoli). Il tecnico presenterà la partita in programma domenica alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, per la venticinquesima giornata, nella classicadi: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 12.