Intossicazione alimentare nella Rsa due morti dopo i pasti | accertamenti sulla cucina

Firenze, 13 febbraio 2025 – Sono arrivati all’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze in condizioni gravissime. In pronto soccorso gli viene diagnosticata una grave sindrome gastro intestinale. I due anziani, un uomo e una donna di 88 e 89 anni, vengono ricoverati d’urgenza. I medici tentano l’impossibile. Maqualche ora non possono far altro che costatarne il decesso. Entrambi erano ospiti della struttura ’Villa Desiderio’, una Rsa con sede a Settignano, una frazione di Firenze. Dove poco prima della tragedia era scattato l’allarme per un’causata da un pasto della mensa. È quanto accaduto lunedì 11 febbraio nel capoluogo toscano. Gli anziani, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero accusato dei malori pocoaver finito di mangiare. Oltre alle vittime, altri due ospiti sono stati ricoverati in gravi condizioni all’altro ospedale fiorentino di Careggi.