Intossicazione alimentare, morti in Rsa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.30 Due anziani, ospiti di una Rsa in provincia di Firenze, sonodopo essere stati ricoverati per una grave sindrome gastrointestinale. Altri due ospiti sono ricoverati in gravi condizioni. Lo riporta la Nazione. Le vittime avevano 88 e 89 anni. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbero accusato malori poco dopo aver finito di mangiare alla mensa.L'avrebbe coinvolto anche ospiti di altre tre residenze. Sono intervenuti i Nas dei Carabinieri e personale della Asl. Il Pm ha disposto l'autopsia.