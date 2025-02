Lettera43.it - Intesa Sanpaolo nominata miglior banca d’investimento per l’Italia per il quinto anno consecutivo

è stata premiata comedi investimento persecondo Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato all’istituto – attraverso la divisione IMI Corporate & investment banking guidata da Mauro Micillo – il premio di Best investment bank 2025 per. È ilche lo riceve. A questo riconoscimento si aggiunge il premio come Best investment bank for infrastructure finance in Western Europe.Riconosciuto il livello di innovazione e la capacità di affrontare i diversi scenari di mercato diIl premio conferma l’impegno dellaguidata dal ceo Carlo Messina al servizio di aziende, istituzioni finanziarie ed enti pubblici, in ambito nazionale e internazionale, grazie a una storica presenza sui mercati finanziari e un’offerta estesa e innovativa di attività quali commercial, transaction e investment banking, finanza strutturata e capital markets.