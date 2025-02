Intesa Sanpaolo monitora i distretti agroalimentari | nei primi 9 mesi del 2024 export a 21 mld +77%

Leggi su Ildenaro.it

Prosegue la crescita sui mercati esteri deiitaliani con un risultato complessivo delle esportazioni deinovedelche supera i 21 miliardi di euro, con un progresso del 7,7% a prezzi correnti rispetto al periodo gennaio settembre del 2023. È quanto emerge dal monitor deiitaliani al 30 settembre, curato dal research department di. L’evoluzione è in linea con il totale agroalimentare italiano (+8,2%), di cui irappresentano il 42,5% in termini di valori esportati. Una filiera quella dell’agroalimentare che, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, accompagna verso un modello di sviluppo capace di connettere natura, cultura ed economia tramite la Direzione Agribusiness, rete nazionale con 250 punti operativi in Italia, di cui 94 filiali specializzate, a servizio di oltre 80 mila clienti.