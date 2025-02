Gamberorosso.it - Intervista a Carlo Conti: "Che mangiate con Pieraccioni e Panariello! Il vino toscano è il migliore"

Leggi su Gamberorosso.it

gira per Casa Sanremo, rilascia interviste, stringe mani in attesa di una nuova serata del Festival di Sanremo. Il conduttore, tornato sul palco dell'Ariston, ha fatto registrare numeri da capogiro che non fanno rimpiangere il predecessore Amadeus. Una volta fuori dal teatro più iconico d'Italia,racconta parte della sua vita fuori dagli schermi televisivi e le passerelle dei vip. Si ferma a parlare con il Gambero Rosso, una visita del Roof Restaurant curato dal nostro gruppo editoriale, ci confessa che preferisce il pesce alla carne, all'amato cacciucco abbina solorosso e il piatto che cucina meglio è prosciutto e mozzarella., è una buona forchetta?Mi piace mangiare, ma sto attento, soprattutto dopo aver superato una certa età. Da buonnon disdegno i migliori piatti regionali, quelli dell'entroterra dalla pappa al pomodoro alla ribollita, dalla minestra di farro alla bistecca.