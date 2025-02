Lanazione.it - Internet veloce senza bisogno di cavi aggiuntivi: powerline TP-Link TL-PA717, disponibile con il 17% di sconto per un periodo limitato

Leggi su Lanazione.it

Se haidi un collegamentostabile e ad alta velocità in tutta la casa, e magari non hai prese adeguate all’interno, ti consigliamo di utilizzare unaTP-TL-. Di fatto, grazie alla tecnologia HomePlug AV2, potrai trasformare qualsiasi presa elettrica in un punto di accesso cablato, con velocità fino a 1000 Mbps, ideali per streaming in 4K, gaming online e lavoro da remoto. Oggi su Amazon èa soli 49,99€, con spese di spedizione incluse; cosa aspetti? Questa è una promozione degna di nota e non pagherai nemmeno le spese di spedizione. Acquistala al miglior prezzo su Amazone stabile su ogni presa elettrica con ladi TP-Likn LaTP-TL-utilizza la rete elettrica per trasmettere il segnale, eliminando il problema delle zone morte del Wi-Fi e garantendo una connessione più stabile per dispositivi cablati.