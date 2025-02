Ilfattoquotidiano.it - Intercettazioni, la “tagliola” di 45 giorni passa anche in Commissione alla Camera: bocciati tutti gli emendamenti, testo in Aula venerdì 21

LaGiustizia dellaha dato il via libera al disegno di legge che impone la “” di 45sulle, firmato dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin. L’esame del, già approvato a Palazzo Madama lo scorso ottobre, si è concluso giovedì mattina con l’approvazione del mandato ai relatori, l’azzurro Tommaso Calderone e Maria Carolina Varchi di Fratelli d’Italia: tra martedì e mercoledì erano statie 47 gli, presentati dalle opposizioni. L’inizio della discussione inè calendarizzato per21 febbraio.Il ddl, riscritto al Senato da un emendamento della relatrice (l’ex ministra leghista Erika Stefani), modifica l’articolo 267 del codice di procedura penale: se adesso lepossono essere prorogate senza limiti dal gip, su richiesta del pm, per periodi successivi di 15, “quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile”, da domani non potranno comunque “avere una durata complessiva superiore a 45, salvo che l’assoluta indispensabilità sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”.