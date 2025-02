Inter usciti i biglietti per le gare contro Genoa e Lazio | prezzi e come acquistarli

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’di Simone Inzaghi, dopo la vittoria casalinga per 2-1 sulla Fiorentina, è pronta per affrontare la Juventus nel Derby d’Italia nella serata di domenica. Subito dopo la sfida con i bianconeri, la società nerazzurra giocherà una doppia gara casalingailper il campionato elaper la gara dei quarti di Coppa Italia.Iper entrambe le sfide sono stati resi disponibili: ecco, dunque, le informazioni sulle duein programma a San Siro e dove acquistare i tagliandi.: tutto ciò che devi sapere suiLa sfidail Grifone ha aperto il campionato dei nerazzurri mentre questa partita si giocherà sabato 22 febbraio alle 20:45.I tagliandi disponibili per la sfida con ilpartono dal prezzo di €25 con riduzioni per Under16 disponibili per tagliandi di Primo e Secondo Anello.