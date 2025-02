Inter-news.it - Inter, riposare è importante! Il calendario dei nerazzurri fino al Napoli

Prima la Juventus di Thiago Motta, poi ildi Conte. L’, nel giro di 15 giorni affronterà le due rivali più temibili per questa corsa scudetto, con un occhio di riguardo alla trasferta campana. SITUAZIONE – Dopo una prima parte di stagione turbolenta a causa dei tanti impegni infrasettimanali con la Champions League di mezzo, l’di Simone Inzaghi aveva iniziato a perdere un po’ di smalto. Una miccia pericolosa che rischiava di infiammarsi subito dopo il 3-0 della Fiorentina al Franchi. Nella gara di ritorno, tutto è andato liscio con iche hanno ritrovato compattezza strappando tre punti fondamentali per la corsa scudetto. Tricolore che rischia di tenere in ballo siacheper molto tempo. Gli azzurri hanno frenato ancora e non hanno approfittato del doppio vantaggio, arrivando ad avere un risicato +1 sull’