Inter nessun turnover in difesa! Ecco l’idea di Inzaghi

Simonesi prepara al derby d’Italia contro la Juventus dopo il roboante 4-4 della gara di andata. Nella testa del tecnico dell’un solo dubbio in, poi solo certezze. DERBY – In vista del derby d’Italia contro la Juventus, in casasi lavora a come sistemare al meglio ladavanti a Sommer. Nell’ultima uscita contro la Juventus, l’si è fatta recuperare nel finale nonostante un considerevole vantaggio sul 4-2. Simonedunque, non vuole lasciare nulla al caso e si prepara a schierare i titolarissimi in. In, nonostante un super Francesco Acerbi contro la Fiorentina, Simonepunta a schierare dal primo minuto Stefan de Vrij che negli ultimi mesi ha retto alla perfezione la pressione di San Siro dopo un’annata complicata.Juventus-, un solo dubbio davanti a SommerUNICO DUBBIO – Insieme al difensore olandese, che si giocherà la maglia da titolare con Acerbi, Simoneconferma da un lato Benjamin Pavard e dall’altro lato Alessandro Bastoni.