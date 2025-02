Tvplay.it - Inter, Marotta blinda la difesa: doppio affare all’orizzonte

Leggi su Tvplay.it

L’ha cominciato a riflettere in vista dei prossimi mesi.ha le idee chiare. In cantiere unper rinforzare la.E’ tornata a sorridere l’grazie al successo ottenuto contro la Fiorentina. Decisiva, in tal senso, la rete realizzata da Marko Arnautovic su cross di Carlos Augusto. I Campioni d’Italia sono quindi tornati a -1 dal Napoli capolista e domenica affronteranno in trasferta la Juventus con l’obiettivo di battere i bianconeri e provare a scavalcare gli azzurri (attesi dalla Lazio). Il duello con la formazione di Antonio Conte, salvo sorprese, proseguirà fino al termine della stagione. Poi, per i nerazzurri sarà tempo di prepararsi al Mondiale per club.la– TvPlay.it (Ansa)Per rinforzarsi in vista del debutto nella nuova competizionenazionale, la società potrà usufruire dell’apposita finestra di mercato che scatterà il primo giugno.