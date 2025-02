Rompipallone.it - Inter, Inzaghi senza parole: ora sono guai veri

L’si prepara al big match di Torino contro la Juventus: Simonesi ports dietro un dubbio dalla sfida con la FiorentinaDopo un mese caratterizzato da prestazioni altalenanti, l’divista a San Siro contro la Fiorentina è sembrata quella delle grandi serate: intensa per tutti i novanta minuti, solida in ogni fase di gioco e spietata in attacco, nonostante la serata opaca di alcuni dei suoi principali creatori di gioco, su tutti Calhanoglu, ben rimpiazzato da Zielinski.La difesa nerazzurra è tornata a essere impenetrabile, concedendo pochissimo a una Fiorentina già di per sé poco incisiva. Sommer è stato superato solo da un calcio di rigore molto dubbio, concesso dopo un errore arbitrale sulla palla recuperata da Bastoni oltre la linea laterale. Unica nota stonata della serata è legata alle condizioni degli attaccanti: Thuram, partito titolare dopo alcuni problemi fisici accusati in settimana, è uscito alla mezz’ora per un fastidio alla caviglia; Arnautovic, entrato al suo posto, è uscito a quindici dalla fine, anche lui per problemi muscolari.