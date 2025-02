Inter-news.it - Inter, addio Meret: il Napoli ha trovato una soluzione! La situazione

Ilhal’accordo per Alex. Il club partenopeo, dopo un lungo tira e molla con il calciatore, ha finalmentela quadra. Nelle prossime settimane si arriverà alla definitiva luce verde. Su di lui c’era anche l’che lo valutava come post-Sommer. RINNOVO – Alexè pronto a firmare il rinnovo di contratto fino al 2027 con ildi Aurelio De Laurentiis. L’ex portiere dell’Udinese, nonostante fosse andato a scadenza, ha deciso di prolungare il suo futuro con gli Azzurri che hanno provato ad accontentare il portiere della Nazionale italiana. Entro la fine di febbraio potrebbe esserci già l’annuncio, con le parti che stanno lavorando per definire le ultime piccole distanze. Negli scorsi mesi anche l’aveva iniziato a prendere informazioni proprio con Federico Pastorello, procuratore del portiere e allo stesso tempo agente di Acerbi e De Vrij.