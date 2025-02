Ilgiorno.it - Insulti e minacce sul web, Liliana Segre contro l’archiviazione per chef Rubio e altri 16 indagati

Milano – La senatrice a vitaha dato mandato al suo legale, l'avvocato Vincenzo Saponara, di opporsi alla richiesta di archiviazione dei pm nei confronti di 17— tra cui- nell'inchiesta che ha portato la Procura di Milano a chiudere le indagini perdodici hater, che rischiano invece il processo pere diffamazione. Reati aggravati dalla “discriminazione” e "dall'odio razziale e religioso”. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, secondo cui il legale, che ha chiesto al gip di proseguire le indagini, ha depositato un documento di duecento pagine per ripercorrere tutti glie ledigitali ricevute dalla senatrice. Le 17 archiviazioni erano arrivate o perché non erano stati individuati gli autori deglio perché le offese, per quanto “lesive della reputazion e ”, rientravano, per i pm, nel “legittimo esercizio di critica”, nell'espressione “di libere opinioni politiche”.