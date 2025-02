Laspunta.it - Inquinamento, ancora stop macchine e riscaldamento fino al 17 febbraio.

Leggi su Laspunta.it

E niente, oramai per i cittadini di Frosinone convivere con lo smog e le polveri sottili è una costante, una pericolosa costante per la salute dei cittadini. Ma oramai quasi non fa più notizia, visto che ogni mese, almeno la metà dei giorni è destinata alla misure di prevenzione.Il comune emana la solita ordinanza, nessuno controlla, i cittadini non ci fanno neanche più caso. Nonostante il maltempo e il vento di questi giorni l’allarme polveri sottili resta attivo, tanto che il Comune ha emanato l’ordinanza restrittiva per tutto il 17 di.In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino “provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista” in caso di “situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici” così come rilevato dall’Arpa, il Comune di Frosinone ha esteso, a partire dal 14a tutto il 17, le misure emergenziali di 1° Livello.