Innovazione, arriva il robot ultraleggero per future missioni di esplorazione planetaria

Un team di ricercatori dell’Harbin Institute of Technology in Cina ha fatto un significativo passo avanti nell’, sviluppando unmultifunzionale che combina efficacemente le capacità di movimento terrestre e di volo. Questo straordinario risultato scientifico offre nuove opportunità per lespaziali. Secondo quanto riportato dalla China Central Television, ilinnovativo pesa appena 300 grammi e presenta avanzate funzionalità che gli consentono di rotolare a terra e volare per superare vari ostacoli. Questo lo rende particolarmente versatile e promettente per condizioni operative diverse. Il professor Zhang Lixian, leader del team di ricerca, ha confermato che il prototipo ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, dimostrando la sua idoneità per applicazioninello spazio e in vari settori industriali.