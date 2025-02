Secoloditalia.it - “Inimitabili”, il ritorno: Pirandello, Malaparte, Fallaci e Toscanini raccontati da Sylos Labini su Rai3

Leggi su Secoloditalia.it

Si riparte con gli “”. Finalmente al via martedì prossimo 18 febbraio le riprese televisive della seconda serie delle personalità scelte per il programma prodotto da Rai Cultura, ideato e condotto da Edoardo. Programma che tanto seguito ha avuto a passata stagione scritto insieme ad Angelo Crespi, per la regia di Claudio Del Signore, con le musiche originali del maestro Sergio Colicchio. Squadra che vince non si cambia. Dopo che la serie d’esordio le varie puntate sono diventate anche una trilogia teatrale, con il debutto in Senato e la chiusura della tournée con il capitolo dedicato al padre del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, in scena domenica 16 febbraio al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Ed ora il via al nuovo quartetto di scrittori che hanno scritto pagine cucite nel dna della cultura italiana che certo appassioneranno ancora su, a partire da fine primavera.