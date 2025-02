Juventusnews24.com - Infortunio Thuram, non recupera per Juve Inter? Inzaghi in apprensione: le condizioni a pochi giorni dal Derby d’Italia

di RedazionentusNews24, il franceseo no per ildi domenica sera? Ledell’attaccanteA fare il punto sulledi Marcusci ha pensato questa mattina Tuttosport. Come riportato dal quotidiano, non ci sarebbe alcuna lesione da riscontrare per l’attaccante francese, ma alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida di domenica contro lanon si è ancora allenato,Il fastidio per il giocatore dell’permane e bisognerà capire come starà il giocatore fra domani e sabato. Considerando anche che Arnautovic, entrato al suo posto con la Fiorentina, non è al meglio.Leggi suntusnews24.com