Calciomercato.it - Infortunio per Dybala, la Roma perde il suo campione

L’attaccante argentino costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della sfida contro il Porto. Ecco cosa è successoNuovoper, lail suo(LaPresse) – Calciomercato.itE’ finita al trentottesima la partita di Paulo. L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per unal ginocchio. Claudio Ranieri si è così affidato a Baldanzi per sostituire l’ex calciatore della Juventus e del Palermo.Smorfie di dolore per, che ha dato forfait dopo aver provato a stringere i denti per qualche minuto. In precedenza, infatti, l’argentino era stato toccato duramente da Varela. Un bruttissimo contrasto in cui aveva avuto la peggio l’attaccante giallorosso rimasto per terra qualche minuto. Un’azione, quella del calciatore del Porto, che ha spinto il telecronista di Sky Sport di parlare di intervento “intimidatorio, quasi vigliacco”L'articoloper, lail suoproviene da CalcioMercato.