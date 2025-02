Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, come procede il recupero del difensore e quando potrebbe rientrare: tutti gli aggiornamenti

di Redazione JuventusNews24ilglisul centrale della formazione bianconeraL'edizione odierna di Tuttosport è tornata a fare il punto su, ormai fermo ai box da qualche partita. Gatti e Renato Veiga non lo stanno facendo rimpiangere, ma Thiago Motta non vede l'ora di poter contare nuovamente sull'ex Milan.Stando a quanto riportato dal quotidiano ci vorrà ancora un po' di tempo, verosimilmente qualche settimane, prima di rivederlo in campo con la Juve. Al momento non c'è ancora una data fissa.