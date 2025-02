Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, Thiago Motta prepara il piano B per Juve Inter: chi gioca in caso di forfait dell’esterno

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ilB per: chinel derby d’Italia indibianconeroDomenica sera lantus ospiterà l’nel big match valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Resta in dubbio la presenza diche, come anticipato dantusnews24, ha svolto un lavoro personalizzato anche oggi.spera di recuperare il suo esterno. Indi nuovopotrebbe essere confermato Lloyd Kelly nel ruolo di terzino sinistro con la coppia di centrali formata da Gatti e Veiga. Lo riporta Sky.Leggi suntusnews24.com