Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, sarà decisivo questo dettaglio per il suo rientro: ultimissime verso Juve Inter. Cosa filtra

di RedazionentusNews24unper il ritorno a disposizione dell’esterno: eccoSky Sport riporta lenovità su Andrea, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Come anticipato dantusnews24 il giocatore ha lavorato ancora a parte e la sua presenza è in dubbio.Si faranno domani altre valutazioni alla Continassa e si vedrà come risponderà l’esterno. In caso di risposte non positive al 100% si deciderà quindi di tenerlo a riposo in vista del ritorno di Champions contro il PSV.Leggi suntusnews24.com