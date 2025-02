Internews24.com - Infortunio Arnautovic, buone sensazioni in vista di Juve Inter: l’idea di Inzaghi per l’attacco

Leggi su Internews24.com

di Redazioneindidiperda schierare contro i bianconeriMarkoieri si è allenato a parte per via dell’rimediato contro la Fiorentina ma, come spiega la Gazzetta dello Sport, l’attaccante austriaco dovrebbe farcela a recuperare perdi domenica. Ottimismo anche per il recupero di Markus Thuram dai problemi alla caviglia: Simoneè pronto a schierare il francese davanti assieme a capitan Lautaro Martinez. L’unico ballottaggio del tecnico nerazzurro riguarda la difesa.– «Alle spalle della coppia eletta, resiste Marko, uscito affaticato lunedì: ieri anche lui non era in gruppo, ma dovrebbe recuperare in tempo. L’unico vero ballottaggio, così, si riduce al ruolo di centrale tra Pavard e Bastoni: dopo un turno di riposo De Vrij è pronto a indossare di nuovo lo scudo, ma quello visto con la Fiorentina era finalmente il vero Acerbi».