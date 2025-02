Bergamonews.it - Infortuni sul lavoro, i sindacati: “Un altro morto, attivare subito il fondo di solidarietà a sostegno delle famiglie”

Unsul. Nel tardo pomeriggio di mercoledì Manuel Vargiu, 45 anni, operaio manutentore della Vivai Cattaneo di Valbrembo, ha perso la vita a seguito dell’espulsione di un bullone da un macchinario agricolo.“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi di Manuel e chiediamo che sia fatta piena luce sulla dinamica dell’o mortale – scrivono in una nota congiunta i– La morte di Manuel Vargiu si aggiunge a un bilancio già drammatico: nel 2024 in provincia di Bergamo sono stati 18 i lavoratori che hanno perso la vita sul. Numeri che confermano la necessità di interventi concreti per fermare questa strage silenziosa. Il settore agricolo resta tra quelli con il più alto rischio di”.“Come Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil – continua la nota – abbiamo già chiesto una convocazione urgente dell’Ente bilaterale territoriale di settore per due obiettivi fondamentali:–ildiper garantire un contributo economico alla famiglia;– Rilanciare il confronto sulla sicurezza nel settore agricolo, partendo dalla necessità di introdurre i Rappresentanti territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), ancora assenti nel comparto nonostante gli impegni presi con il rinnovo del Contratto provinciale degli operai agricoli e florovivaisti.