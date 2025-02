Laspunta.it - Infermieri aggrediti in carcere. Quadrini “Necessaria garantire la sicurezza degli operatori sanitari”

Leggi su Laspunta.it

Nuovo episodio di violenza alla Casa Circondariale di Frosinone, dove tre– due uomini e una donna – sono statibrutalmente da un detenuto armato di lametta. L’incidente, avvenuto nelle ultime ore, ha gettato nuovamente luce sulle drammatiche condizioni di lavoro e didel personaleo nelle carceri italiane.Il detenuto avrebbe colpito i tre professionisti mentre si trovavano all’interno di una delle areee della struttura. La violenza, completamente improvvisa, ha destato preoccupazione tanto per la gravità delle ferite riportate daiquanto per le modalità con cui è stato compiuto l’attacco.GianlucaIn seguito all’aggressione, è intervenuto il presidente del Consiglio della provincia di Frosinone, Gianluca, che più volte ha sollevato la problematica della scarsain cui si lavora all’interno dei carceri: “Questo nuovo episodio di violenza mette ancora una volta in evidenza la grave situazione di inche i nostrie penitenziari sono costretti a vivere quotidianamente.