Ilrestodelcarlino.it - Industria e servizi rallentano. Tiene l’occupazione, ma l’export continua a calare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Preoccupano il dato negativo delle esportazioni e il possibile effetto dei dazi, per il resto gli indicatori dell’economia romagnola si cofermano positivi, sia pure con una tendenza al rallentamento. E’ il quadro sintetico che emerge quanto scaturisce dalla rilevazione tra le aziende romagnole condotto nel mese di gennaio dal Centro Studi di ConfRomagna. Il campione di aziende rappresenta i settori di manifattura e, resta fuori l’edilizia. "Nella seconda metà dell’anno scorso abbiamo rilevato in particolare una buona tenuta dele del mercato interno, che compensa la performance appannata del, con parti invertite rispetto a inizio 2024 – riassume il presidente di ConfRomagna, Roberto Bozzi - Ora fronteggiamo nuove incognite, prima su tutte l’ombra dei dazi: c’è preoccupazione, ma allo stesso tempo fiducia e speranza per un dialogo tra Unione Europea e Stati Uniti, che per la Romagna rappresentano il terzo mercato di sbocco dopo Francia e Germania in settori chiave come la meccanica, la plastica, l’alimentare e la chimica".