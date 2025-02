Formiche.net - Indo-Mediterraneo: Francia 2 Italia 0

L’è oggi lo spazio più strategico per la proiezione internazionalena, collegato direttamente al futuro del commercio globale. Questo spazio che interconnette l’Atlantico all’-Pacifico, passando per l’Africa, diventa ancora più importante in funzione delle politiche tariffarie emergenti. Qui si inserisce l’Imec (India-Middle East-Europe Corridor), il progetto costruito durante il G20 di New Delhi (settembre 2023), che sta ridefinendo i rapporti tra Europa e Asia attraverso una nuova connettività, secondo quella che viene definita “Golden Road”.Sui punti di approdo critici di questo corridoio è in corso una competizione serrata. Tra le principali opzioni sul tavolo c’è il Pireo (che ha il problema di essere controllato dalla Cina), Marsiglia, che gode di un forte supporto politico francese, e Trieste, che avrebbe le caratteristiche per diventare il vero hub europeo (“il porto d’Europa”).