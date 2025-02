Ilrestodelcarlino.it - Incontro stasera per le imprese sulla fibra ottica alla Panighina

alle ore 20 presso l’Ufficio Turistico del Comune di Bertinoro (piazza della Libertà 9/A) si svolgerà unrivolto a imprenditori e rappresentanti di piccole e medie, dedicatotrasformazione digitale e ai vantaggi offerti dall’arrivo della nuova rete innella località della. L’evento sarà l’occasione per scoprire il progetto tecnologico realizzato da Acantho e FibreConnect, un’infrastruttura progettata per potenziare la competitività del territorio e offrire soluzioni avanzate alle aziende locali. Verranno approfondite le caratteristiche, i vantaggi e le applicazioni concrete della rete. Acantho è la digital company del Gruppo Hera che ha intrapreso, più di vent’anni fa, lo sviluppo di una rete proprietaria a banda ultra-larga in