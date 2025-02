Lanazione.it - Incidente sulla Flaminia, camion finisce fuori strada e si ribalta

Nocera Umbra (Perugia), 13 febbraio 2025 – Se l’è cavata con qualche escoriazione e un forte dolore alla spalla, ma vista la scena dell’le può davvero dirsi fortunato. Infatti il mezzo pesante – che trasportava un container – sul quale viaggiava si ètostatale 3all’altezza di Nocera Umbra, finendo sotto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gaifana: all’arrivo dei soccorsi il conducente delera già stato estratto dal 118, cosciente e solo con qualche escoriazione e dolore a una spalla. Il conducente è stato portato all’ospedale per ricevere le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche l’autogrù dei vigili del fuoco di Perugia per il recupero del mezzo. Sul posto anche i carabinieri di Gualdo Tadino, l’Anas e l’Arpa, quest’ultima intervenuta per lo sversamento del gasolio.