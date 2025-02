Ilrestodelcarlino.it - Incidente nel Bolognese, auto vola dal cavalcavia e si ribalta nel torrente: morta una donna, grave la figlia

Castel San Pietro (Bologna), 13 febbraio 2025 - Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Bologna. A perdere la vita, dopo essereta, con la macchina, giù da unsulQuaderna, una 88enne., ma non in pericolo di vita, anche la70enne che era alla guida della macchina. Siamo al confine esatto tra i territori di Maggio (Ozzano) e il primo abitato di Castel San Pietro. Dettagli dell'Stando a quanto si apprende, verso le 15.30, la macchina su cui erano le due donne, viaggiava in direzione di Bologna, sulla via Emilia. Ad un certo punto, all’altezza delsul Quaderna, per cause da chiarire la macchina è uscita di strada andando a sbattere contro il guard rail e poi piombando nel greto delsottostante, endosi dopo un volo di diversi metri.