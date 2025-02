Perugiatoday.it - Incidente lungo la Flaminia, soccorsi in azione

laall'altezza dell'uscita di Nocera Umbra nel primo pomeriggio di giovedì 13 febbraio. Per cause in fase di accertamento un camion si è ribaltato ed è finito fuori strada. Il conducente è stato estratto dalle lamiere e portato in ospedale. Sul posto vigili del fuoco, 118.