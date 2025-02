Forlitoday.it - Incidente con tre mezzi su viale dell'Appennino: feriti lievi e rallentamenti

Leggi su Forlitoday.it

alla circolazione per unche si è verificato questa mattina, giovedì, in, per fortuna solo con. E' quanto successo intorno alle 9.45 intra la rotonda di via del Partigiano e il cinema Astoria. Tre i veicoli coinvolti.