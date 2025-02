Bergamonews.it - Incidente a Colognola, viabilità in tilt lungo l’asse interurbano

Bergamo.sulall’altezza della passerella di: un tamponamento ha messo inlaintorno a mezzogiorno.L’, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, alcuni minuti dopo le 11,30 di giovedì 13 febbraio.Nello schianto sono rimasti coinvolti un’auto e un camion: i conducenti dei mezzi sono stati soccorsi in codice giallo.Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso sanitario, anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale per la gestione del traffico: segnalate lunghe code in direzione Bergamo.