Laspunta.it - Inchiesta Tritone, la Cassazione annulla l’associazione mafiosa. Si torna in Corte d’Appello.

Leggi su Laspunta.it

Lal’accusa di associazioneper gli imputati giudicati con rito abbreviato nell’ambito dell’”.L’indagine, che nel febbraio del 2022 portò all’arresto di oltre 60 persone era stata avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, con accuse di mafia, traffico di stupefacenti e altri reati, causando anche lo scioglimento per mafia dei Comuni di Anzio e Nettuno.Una decisione che è un fulmine a ciel sereno, anche per le ripercussioni che lo scioglimento dei comuni di Anzio e Nettuno ha comportato.L’accusa di associazioneè statata, mentre restano le condanne per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, dell’agevolazione, elementi che saranno oggetto di nuova valutazione nel giudizio di rinvio.