Quotidiano.net - Inchiesta sui truffatori che usano il nome di Guido Crosetto: due indagati

Ci sono duenell'suiche, utilizzando ildel ministro della Difesa, hanno chiesto cospicue somme di denaro a professionisti e imprenditori per pagare fantomatici riscatti e liberare in questo modo inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente. Stando a quanto riferito dalla Procura di Milano, i duesono cittadini stranieri. L'coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola e condotta dai carabinieri, ha portato a bloccare i conti olandesi su cui è stata trovato il milione di euro versato aida Massimo Moratti, una delle vittime.