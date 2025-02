Thesocialpost.it - Incendio mortale a Rimini: muore una coppia, evacuate 43 persone

Duehanno perso la vita aa seguito di unche ha colpito un edificio situato in via Giuliano da, nei pressi dello stadio Romeo Neri. Le vittime sono un uomo di 55 anni, originario della Campania e con preesistenti problemi di salute, e sua moglie, una donna di 42 anni di origine straniera.: tragedia in un condominio, muoiono marito e moglie di 55 e 42 anni. Decine di residenti evacuati Unha costretto all’evacuazione di circa una dozzina di appartamenti in un condominio popolare di tre piani. In totale, 43sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa delle fiamme.Sul posto sono intervenuti poliziotti, agenti della Polizia locale, vigili del fuoco e squadre di soccorso con ambulanze. Stando alle prime informazioni, moltesono state intossicate dall’inalazione di fumi tossici, spingendo i residenti a evacuare per mettersi al riparo.