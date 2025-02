Laprimapagina.it - Incendio a Rimini, morti Ferdinando Autiero e Alis Eftenaru

Nulla da fare per, 55 annni disabile di origini napoletane, e la moglie, 42 anni, romena, rimasti vittime dell’divampato la sera del 12 febbraio 2025 in un edificio dell’Acer, a. L’, che ha colpito una palazzina a tre piani in via Giuliano da, nella zona dell’ex caserma Giulio Cesare, ha avuto inizio intorno alle 19:30 da un appartamento al piano terra. Le fiamme si sono propagate velocemente, causando il panico tra i residenti.I vigili del fuoco, purtroppo, non sono riusciti a fermare il rogo in tempo, costringendo le forze di soccorso a evacuare l’edificio. Dodici appartamenti sono stati coinvolti, e diverse persone, tra cui anziani e residenti con problemi di salute, sono state portate in salvo dai pompieri. Tuttavia, quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare nell’appartamento di, li hanno trovati privi di vita: lui già deceduto e lei in gravissime condizioni, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 118.