Ilgiorno.it - Incendio a Cantù, fiamme in un garage si propagano fino in casa: due auto devastate

Leggi su Ilgiorno.it

(Como) – Si è propagatoal piano superiore e a una camera da letto l’scoppiato mercoledì sera poco dopo le 21 all’interno deldi una abitazione singola di via Monteverdi, a, dove le dueparcheggiate sono andate completamente distrutte. Tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti die Lomazzo hanno spento leche si erano propagatealle stanze sovrastanti il box, danneggiandole, e intaccando anche una parte dell'isolamento esterno dell'abitazione. Assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti carabinieri e 118, ma non ci sono state conseguenze per le persone.