Inaugurazione del nuovo spazio espositivo del Museo Archeologico di Terzigno

Ildi– MATT inaugura il“Il Tesoro di– ori e argenti della Villa 2”Ildi– MATT si amplia con un“Il Tesoro di– ori e argenti della Villa 2?, con esposizione permanente, per la prima volta, dei preziosi oggetti, tra cui monili in oro e argento, rinvenuti nella Villa 2 di cava Ranieri.Oggetti in argento: una situla, una coppa, uno specchio, una falera, una fibula e 21 monete, oltre che oggetti in oro: 3 collane, di cui una in oro e smeraldi. Questi ultimi sono stati trattenuti per un prolungamento di una importante mostra espositiva in Australia, al National Museum di Camberra, mentre altri preziosi sono in esposizione nelle Marche, a Senigallia, aldella Rocca Roveresca a cura del Mibac.