Lanazione.it - Inaugurata la mostra sui bozzetti del Drappo del Palio dei Rioni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 13 febbraio 2025 –lasuideldeldei. L’atrio d’ingresso del Palazzo Comunale, fino al 26 aprile, è “invaso” da 75, realizzati dal 2017 al 2024. “Aspettando il- Idel” È questo il titolo dellasuiche negli ultimi anni sono stati disegnati per la realizzazione deldelstamani, atrio d’ingresso di Palazzo san Michele, e sarà visitabile fino al prossimo 26 aprile. “Abbiamo riportato alla luce questi 75meravigliosi che hanno partecipato al bando per ildeidal 2017 al 2024 e non vediamo l’ora di vedere quelli che concorrono per quest’anno” spiega la Vice Presidente dell’ICEC, Stella Frappi. La, promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino e curata da Entee ICEC, è un vero e proprio viaggio nel tempo, fatto di disegni, colori, ma soprattutto di storia e tradizione.