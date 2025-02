Bolognatoday.it - "In tre sotto il letto" de La Compagnia degli Imprevisti

Leggi su Bolognatoday.it

Marcello ha una vita sessuale e relazionale ottimale peccato che per ottenerla ha bisogno di due donne, Martina e Giovanna. Sarà davvero il classico triangolo lui, lei e l'amante? Come sono le dinamiche tra i tre e soprattutto come risolveranno la situazione? Marcello farà una scelta o saranno le.